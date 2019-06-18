Niğde’de STK’lar Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı

Niğde Sivil Toplum Örgütlerinin oluşturduğu Sivil Toplum Platformu Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şehadet çağrısına uyarak burada olduklarını belirten platform yetkilileri gıyabi cenaze namazı sonrası açıklamada bulunuldu. Dönem sözcüsü Murat Dündar, açıklamasında; "Bugün buradan sadece Mısır'a, sadece ABD'ye, sadece İsrail'e ve onların işbirlikçilerine seslenmiyoruz. Bugün buradan tüm dünyaya ve tüm çağlara sesleniyoruz. Tarih Hz .Musa'yı, Hz.Yusuf'u, Hz.Hüseyin'i, Hz.İbrahim'i nasıl yâd ediyorsa Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi de aynı şekilde yad edecektir. Tarih Hz.Musa'yı yurdundan çıkaran Firavun'u, Hz.Yusuf'u kuyuya atanları, Hz.İbrahim'i ateşe atanları nasıl yâd ediyorsa işbirlikçi Sisi zalimini ve yandaşlarını da aynı utançla yâd edecektir. Onlar Muhammed Mursi'nin inancından korktular. Onlar Muhammed Mursi'nin gayretinden korktular. Onlar Muhammed Mursi'nin samimiyetinden korktular. Yetmedi onlar Muhammed Mursi'nin şehadetinden bile korktular. Korkun. Korkmaya devam edin; çünkü Muhammed Mursi'nin hayatı boyunca duruşuyla, gayretiyle, samimiyetiyle inşa ettiği çağrı, şehadetiyle taçlanmıştır. Ve onun çağrısı sadece bugüne değil, yarınlara da ulaşacaktır. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

Dündar, "Evet, Mısır ilk değil. Muhammed Mursi ilk değil. Biz onları biliyoruz. Biz zalimler topluluğunu biliyoruz. Daha dün 15 Temmuz'da aynı oyunu ülkemizde de oynamak istediler. Olmadı. Yüzlerce şehitle, binlerce gazi ile onların oyunlarını başlarına geçirdik. Şimdi Muhammed Mursi kardeşimizin şehadeti vesilesiyle bir kez daha sesleniyoruz: Size söz veriyoruz ey şehitler topluluğu!

Samimiyetinizle, gözyaşınızla, canınızla ve kanınızla inşa ettiğiniz ve bize emanet ettiğiniz bu dava alın yazımızdaki en güzel cümledir. Ortaya koyduğunuz iradeyi her gün biraz daha güçlendirmek ve yarınlara taşımak da boynumuzun borcudur. Allah sizlerden razı olsun. Allah şehadetinizi kabul etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA