Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 4'ü ağır 14 Suriyeli tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde sıralarında Niğde-Çamardı yolu Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüs arka sağ lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA