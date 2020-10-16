Niğde'de tefecilik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.