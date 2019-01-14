Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

NİĞDE merkezli 2 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, 380 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 2 şarjör, 3 pompalı tüfek, tek kırma av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 boş şarjör ele geçirdi. 16 kişi gözaltına alınırken, firari 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA