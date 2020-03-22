Niğde’de Vefa Destek Grubu, görevde

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ve 112 Acil Servis Müdürlüğünden oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.

Evden çıkamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Servisi arayarak isteklerini bildirebilecek. 7/24 saat esasına göre çalışacak grup, bir çok vatandaşın ihtiyacını karşılamaya başladı.

Kaynak: İHA