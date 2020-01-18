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Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)

Niğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Niğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaşamını yitiren kişilerin Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar olduğu tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sayısının 12'ye yükseldiği, 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA



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