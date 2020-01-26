Niğde’den deprem bölgesine 8 tır yardım

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yaptığı çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, 8 tır ile depremzedelere gönderildi.

Belediye Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Niğde halkı çok büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterdi. 24 saat içinde 8 tır yardım toplandı. Küçük çocuklar dahi kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdiler. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa onları getirip bize teslim ettiler. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Ama bu da hayatın bir gerçeği ve biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz de Niğde'de üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Acıları çok fazla yaşamamak adına belediyeler adına gerçekleştireceğiz. Depremden hemen sonra 82 milyon Türk milleti duyarlılığını gösterdi. Ben bir kez daha Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydum, yüreklerimiz tek yürek olarak attı. Birlik ve beraberlik içerisinden bu sıkıntıyı bu felaketi atlatıyoruz"

Kaynak: İHA