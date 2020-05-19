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Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

Niğde'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

Niğde'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğde Belediyesi tarafından organize edilen üstü açık otobüs ile bando takımı mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Otobüs üzerindeki bando takımı mahalleleri dolaşarak çeşitli şarkılar seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkıları dinleyerek alkışladı.

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

Kaynak: İHA


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