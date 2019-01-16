Niğde’nin 2 ilçesinde okullar tatil
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı edeniyle okullar tatil edildi.
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı edeniyle okullar tatil edildi.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayıldığı bildirildi.
DHA
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