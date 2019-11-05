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  3. Niğde’nin 3 ilçesine Kaymakam atandı

Niğde’nin 3 ilçesine Kaymakam atandı

İç İşleri Bakanlığının 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrasında Niğde'nin 3 ilçesine yeni kaymakam atandı.

Niğde’nin 3 ilçesine Kaymakam atandı

İç İşleri Bakanlığının 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrasında Niğde'nin 3 ilçesine yeni kaymakam atandı.

Atamalar sonrası Ulukışla ilçe kaymakamlığına Osman Şahin, Altunhisar Kaymakamlığına Yunus Emre Akpınar,

Çamardı Kaymakamlığına ise Fatih Uzun atandı.

Yeni Kaymakamlar ilçelerine giderek görevlerine başladı.

Niğde’nin 3 ilçesine Kaymakam atandı

Niğde’nin 3 ilçesine Kaymakam atandı

Kaynak: İHA

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