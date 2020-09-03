İç Anadolu Bölgesi illerinden olan Niğde 10.000 yıllık bir tarihe sahiptir. Ülkemizin pek çok ili gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Niğde’nin yöresel tatlarını ve gezilecek yerlerini birlikte inceleyelim. Kapadokya bölgesinin en meşhur illerinden birisi olan Niğde'nin neyi meşhur? Niğde'de ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

NİĞDE'NİN NEYİ MEŞHUR? NİĞDE'DE NE YENİR?

Mazaklı Köftesi

Kıyma, irmik, köftelik bulgur, ve başka çeşitli malzemelerin birleşimiyle hazırlanan Mazaklı Köftesi, ufak boyutlarda şekillendirilerek salçalı ve soğanlı suda kaynatılarak hazırlanıyor.

Ayva Boranası

İncik etlerinin yumuşacık pişirildikten sonra ayva, haşlanmış nohut, pekmez ve tereyağı ile hazırlanan bu lezzeti epey beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Niğde Tava

Et yemekleriyle de ünlü olan Niğde'de şehrin adıyla birlikte oluşan Niğde Tava, en ünlü yiyeceklerden birisi.

Pirinçli Elma Dolması

Elmadan dolma mı olur diyenleri şaşırtacak bu lezzet, elmaların oyularak kıyma ve pirinçli harçla birleşmesiyle ortaya çıkar. Elmanın ana yemek olabileceğini gösteren bu nefis lezzeti deneme fırsatı bulursanız bir şans verin deriz.

GEZİLECEK YERLER

Niğde Müzesi

Niğde Arkeoloji Müzesi, Türk eyaletinin başkenti Niğde'de, Cami Cami ile Öğretmenler Caddesi arasında yer almaktadır. Her ikisi de yakındaki Kemerhisar kasabasında Köşk Höyük ve Graeco-Roman kenti Tyana'nın anlatımı da dahil olmak üzere, çevredeki sitelerde bulunan nesneler içerir.

Sungurbey Camii

İlhanlılar Döneminde Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafından yaptırılan caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte minare kaidesinde yer alan vergi kitabesindeki 735/1335 yılı binanın tamamlanma yılı olarak kabul edilmektedir. Yapının minberindeki başka bir kitâbede Sungur Bey ile Ebû Said Bahadır Han’ın adı geçmektedir. Bundan dolayı yapının 1316-1335 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir.

Ak Medrese Müzesi

Kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre, H.812 (M.1409-10) yıllarında yapılmıştır. Bazı onarımlarla günümüze gelen medrese orijinal durumunu muhafaza etmektedir.

Niğde Kalesi

Eski Niğde şehrinin bulunduğu tepeyi çevreleyen kale üç surla çevrilmiştir. Fakat birçok yeri yıkılmış olan kalenin bedenlerinin bir kısmı evlerin duvarı olmuştur. Bugün tepenin kuzeydoğusunda bir hisarı içine alan kısım ayakta kalabilmiştir.

NİĞDE HAKKINDA

Kapadokya bölgesinin bu güzel turistik şehri, üretimine 1962 yılında başlanan gazozu ve elmasıyla meşhur olmasının yanında, pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü 6000 yıllık koca bir tarihi zenginliğe sahip.

Çiftehan Kaplıcaları ve Narlı Göl Termal Turizm Merkezi, sağlık turizmi açısından iki önemli nokta. Romatizma, deri hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıklara şifa bulmak isteyenler için tavsiye ediyoruz.