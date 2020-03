Niğde’nin son saraç ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

NİĞDE'de bir dönemin en gözde meslekleri arasında yer alan ancak günümüzde teknolojik gelişmelere yenik düşen saraçlığın son temsilcilerinden Ali Diker, unutulmaya yüz tutan mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

Kentin son saraç ustası Ali Diker (65), unutulmaya yüz tutan meslek guruplarından biri olan saraçlığın, teknolojiye ve ucuz maliyetle yapılan yan sanayi ürünlere yenik düştüğünü ve çırak yetişmediğini söyledi. Babadan kalma mesleği saraçlığı 55 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Diker, "Bu yaptığım saraçlık baba mesleği. Bu meslek bana babadan kalma meslek ve ben bu işin Niğde'de son ustasıyım. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte at ve eşek kalmaması nedeniyle bizim meslek yok oldu. Yine de elimden geldiği kadar bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum ama eskiye göre şu anda talep yok. Aç da kalmıyoruz ama bu işi gittiği yere kadar götürmeyi düşünüyorum" dedi.

MESLEĞİN SONU GELDİ

Saraçlığın inceliklerinin olduğunu vurgulayan Diker, "Tamamen el işi emeğe dayalı meslek. Bu meslekte, yaptıkça yeni bir şeyler öğreniyorsun ve her gün yeni bir şekil buluyorsun. Daha çok tecrübe kazanıyor, daha çok ustalaşıyorsun yaşını aldıkça. Bizim meslekte çırak yok, yetişmiyor. Bizim işe tamamen bitti gözüyle bakılıyor. Böyle giderse 3-5 sene sonra bitecek bizim mesleğimiz. At arabası ve at sayısı yok denecek kadar azaldı. At arabacılığı işi yapan da kalmadı artık. Bizim işimiz aslında bütün hayvanları kapsıyor. Biz hamut, eğer, koyunların boynuna çan, köpeklere tasma, keçilere köstek ve birçok şey yaparız. Zamanında çok karlı bir işti 30-40 çeşit ürün vardı. Köyden kente başlayan göç ve teknolojik gelişmeler maalesef bizim mesleğin sonunu getirdi" diye konuştu.

55 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Babasının yanında 10 yaşında bu mesleği öğrendiğini belirten Diker, şöyle devam etti:

"Babam, 1950 yılında 22 yaşında bu saraçlık işini yapmak için Konya'nın Ereğli ilçesinden Bor'a yerleşmiş. Biz kardeşlerimle beraber burada doğmuşuz. 4 kardeşiz ve kardeşlerimin içerisinde bu mesleği ayakta tutmaya çalışan bir tek ben varım. Babam bu işi yaparken yanına gelir bakardım. Babam bana bu işi 10 yaşında öğretmeye başladı ve 55 yıldır ben bu işi yapıyorum. Benim 5 tane çocuğum var ama hiçbirinin de iş yerime gelip "baba bu işi nasıl yapıyorsun" veya "neler yapıyorsun" diye merakları yok. Ben bu işe çok meraklıyım ve bu işi seve seve yapıyorum. Saraçlık bittiği için Sivas'ın Kangal köpeği ve Aksaray Malaklı köpekleri için sipariş üzerine tasmalar yapıyorum. Ben Niğde'nin son saraç ustasıyım, benden sonra bu meslek yok olacak."

Kaynak: DHA