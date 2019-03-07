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Niğde’nin sözde 'il imamı'na 6 yıl hapis

NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan örgütün sözde "il imamı" Celal Afşar'a, 6 yıl 3 ay hapis...

Niğde’nin sözde 'il imamı'na 6 yıl hapis

NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan örgütün sözde "il imamı" Celal Afşar'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2018 yılında yakalanan ve tutuklu yargılanan örgütün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen Celal Afşar'ın Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Afşar'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

DHA

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