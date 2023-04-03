Nigel Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nigel Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nigel Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nigel Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nigel Owusu 31 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nigel Owusu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rondo Football yapmaktadır. Nigel Owusu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nigel Owusu'nin ADO Den Haag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nigel Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nigel Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nigel Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nigel Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2020 yılında AZ U18

7 Ekim 2020 yılında ADO U18

1 Temmuz 2021 yılında ADO U21

1 Temmuz 2022 yılında ADO Den Haag

Nigel Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nigel Owusu şuan ADO Den Haag takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Zeeburgia (-2012), Ajax (2012-2015), AZ Alkmaar (2015-2020), ADO Den Haag (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.