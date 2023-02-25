Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nihad Ahmadzada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nihad Ahmadzada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nihad Ahmadzada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nihad Ahmadzada 23 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur.  Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Nihad Rövşən oğlu Əhmədzadə şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nihad Ahmadzada Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumgayit PFC U19 futbol takımında oynamaktadır. Sumgayit PFC U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nihad Ahmadzada'nin Sumgayit PFC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nihad Ahmadzada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nihad Ahmadzada kimdir

Nihad Ahmadzada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nihad Ahmadzada şuan Sumgayit PFC U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Nihad Ahmadzada nereli

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