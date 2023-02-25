Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nihad Ahmadzada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.