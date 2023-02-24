Nihad Balic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Balic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nihad Balic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nihad Balic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nihad Balic 21 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nihad Balic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına - tarihinde katılmıştır. Nihad Balic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nihad Balic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nihad Balic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nihad Balic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nihad Balic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nihad Balic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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