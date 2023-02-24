Nihad Mrakanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Mrakanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nihad Mrakanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nihad Mrakanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nihad Mrakanovic 15 Ocak 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nihad Mrakanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nihad Mrakanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nihad Mrakanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nihad Mrakanovic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nihad Mrakanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nihad Mrakanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nihad Mrakanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nihad Mrakanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tuzla City U19

10 Mart 2022 yılında Banovici U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

Nihad Mrakanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nihad Mrakanovic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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