Nihad Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nihad Quliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nihad Quliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nihad Quliyev 19 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Nihad Vüqar oğlu Quliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nihad Quliyev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nihad Quliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nihad Quliyev'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nihad Quliyev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_quliyev_nihad83/

Nihad Quliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nihad Quliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nihad Quliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nihad Quliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Qarabag 2

1 Ocak 2022 yılında Karabağ

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Nihad Quliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nihad Quliyev şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

Nihad Quliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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