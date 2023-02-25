Nihad Qurbanly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Qurbanly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nihad Qurbanly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nihad Qurbanly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nihad Qurbanly 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Nihad Tofiq oğlu Qurbanlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nihad Qurbanly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nihad Qurbanly'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nihad Qurbanly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nihad Qurbanly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nihad Qurbanly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nihad Qurbanly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftchi 2 Baku

7 Eylül 2022 yılında FK Sabail

Nihad Qurbanly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nihad Qurbanly şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Nihad Qurbanly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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