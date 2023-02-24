Nihad Sero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Sero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nihad Sero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nihad Sero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nihad Sero 4 Kasım 1998 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nihad Šero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nihad Sero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Nihad Sero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nihad Sero'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nihad Sero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nihad Sero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nihad Sero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nihad Sero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bosna Visoko

26 Ocak 2019 yılında Travnik

17 Ağustos 2020 yılında FK Bylis

6 Ekim 2020 yılında Simm-Bau

1 Temmuz 2021 yılında J. Bihac

31 Ocak 2022 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Nihad Sero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nihad Sero şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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