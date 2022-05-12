Nihal Candan dantelli iç çamaşırı ve jartiyerli pozuyla nabız yükseltti! Paylaşımında yaptığı itiraf takipçilerini hayrete düşürdü! "Bizimle dalga mı geçiyorsun?" Sosyal medya hesabından cüretkar paylaşımlarda bulunan, İşte Benim Stilim yarışmasında ün kazanan Nihal Candan teknede dantelli iç çamaşırlarını giyip verdiği pozu paylaşırken önemli bir itirafta bulundu.

1 14 Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim programında yer alarak şöhrete kavuşan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler yaptıkları cüretkâr paylaşımlarla gündeme geliyor.