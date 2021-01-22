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  3. Kimse bunu beklemiyordu! Bahar Candan bir anda ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!

Kimse bunu beklemiyordu! Bahar Candan bir anda ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve sosyal medya fenomeni olan Bahar Candan dün akşam arkadaşları ve ailesi ile doğum gününü kutladı. İlginç partiden kareler paylaşan Candan'ın, kardeşi Nihal Candan ile paylaştığı dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı.

Kimse bunu beklemiyordu! Bahar Candan bir anda ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!

Bahar Candan, dün arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi.

Şimdilerde Doya Doya Moda adlı yarışma programında yer alan Bahar Candan ilginç yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak doğum gününü arkadaşları ile birlikte kutlayan Candan'ın cesur pozlarıyla adından söz ettiren ablası Nihal Candan ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. 

İkilinin dudak dudağa verdiği poz sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Eğlencenin dozunu kaçıran Bahar Candan verdiği frikikle de sosyal medyada yine gündem oldu.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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