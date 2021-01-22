Kimse bunu beklemiyordu! Bahar Candan bir anda ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!

Bahar Candan, dün arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi.

Şimdilerde Doya Doya Moda adlı yarışma programında yer alan Bahar Candan ilginç yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak doğum gününü arkadaşları ile birlikte kutlayan Candan'ın cesur pozlarıyla adından söz ettiren ablası Nihal Candan ile verdiği poz sosyal medyayı salladı.

İkilinin dudak dudağa verdiği poz sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Eğlencenin dozunu kaçıran Bahar Candan verdiği frikikle de sosyal medyada yine gündem oldu.