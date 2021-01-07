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  3. Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Nihal Candan, yine adından söz ettirdi.

Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Katıldığı yarışma programlarıyla üne kavuşan ve bir dönem Murat Boz ve Eser Yenenler'de bir partide görüntülenen Nihal Candan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başaran Candan, son olarak bir otel odasında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Yatağın üzerinde derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Candan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Candan, geçtiğimiz günlerde de bornozlu fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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