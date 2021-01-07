Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Katıldığı yarışma programlarıyla üne kavuşan ve bir dönem Murat Boz ve Eser Yenenler'de bir partide görüntülenen Nihal Candan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başaran Candan, son olarak bir otel odasında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Yatağın üzerinde derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Candan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Candan, geçtiğimiz günlerde de bornozlu fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamıştı.