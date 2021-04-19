Bıçak Sırtı'nda canlandırdığı Gönül karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Nihal Koldaş, Kağıt Ev diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Nihal Koldaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Nihal Geyran Koldaş olan usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni 1 Ocak 1956 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. En bilinen rolleri, Masumiyet filmindeki Yusuf'un dilsiz ablası ve Bıçak Sırtı dizisindeki konağın hizmetçisi Gönül'dür. Ayrıca, Masumiyet'in Zeki Demirkubuz'la birlikte iki yapımcısından biridir.

Koldaş yoğunlukla tiyatro çalışmaları yaptı. 1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller'in Hamlet Makinesi ve Shakespeare'in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan Park Yapılmaz oyununu Ceysu Koçak'la birlikte tasarladı ve kurguladı.

1999'da Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı. 2003 yılında Tiyatro Diyez'de, başrolünü Hale Soygazi'nin oynadığı Özel Bir Gün adlı oyunu yönetti. 2004'te Aylin Deveci ve Gözde Saner'le birlikte Sevim Burak’ın Mut adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve oyunu yönetti. 2005 yılında, Angels in America oyunuyla ünlü yazar Tony Kushner'ın, batılı bir kadının tarih boyunca sömürülen doğudan af dilemesini anlatan tek kişilik Evcimen /Kabil oyununda rol aldı.

2007 yılı Kasım ayında, yine Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi ürünü olan, çevirisini, proje tasarımını ve kurgusunu yaptığı ve rol aldığı Beckett Grimavi oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanmaktadır.Ayrıca, Star TV'de yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol almayı ve Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesinde çalışmayı sürdürmektedir. 2012 yılında yönetmenliğini Umut Dağ'ın üstlendiği Kuma isimli filmde başrol oynamıştır.

NİHAL KOLDAŞ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Kâğıt Ev (TV Dizisi 2021)

Bir Başkadır (Sinan'ın annesi, TV Dizisi 2020)

Zemheri (Safiye, TV Dizisi 2020)

Küçük Şeyler (Şükran, Sinema Filmi 2019)

Kardeşler (Sinema Filmi 2018)

Tuzdan Kaide (Sinema Filmi 2018)

Ağlama Anne (TV Dizisi 2018)

İçerde (Füsun Yılmaz, TV Dizisi 2016)

Bir Deniz Hikayesi (Sıdıka, TV Dizisi 2015)

Perdesiz Sahneler (Sinema Filmi 2015)

Mustang (Anneanne, Sinema Filmi 2015)

Ana Yurdu (Halise, Sinema Filmi 2015)

Toz Ruhu (Suzan, Sinema Filmi 2014)

Ulan İstanbul (TV Series, Nezaket, TV Dizisi 2014-2015)

A.Ş.K. (Sırma, TV Dizisi 2013)

Kuma (Fatma, Sinema Filmi 2012)

Adalet Oyunu (Gülcan, Sinema Filmi 2011)

Çoğunluk (Nazan, Sinema Filmi 2010)

Kavşak (Sinema Filmi 2010)

Kıskanmak (Nuriye, Sinema Filmi 2009)

Adalet Oyunu (İlker'in Annesi Gülcan, Sinema Filmi 2009)

Güldünya (Safiye Güçlü, TV Dizisi 2009)

Bıçak Sırtı (Gönül Hanım, TV Dizisi 2007)

Masumiyet (Yusuf'un Ablası, Sinema Filmi 1997)

Cahide (TV Dizisi 1989)