Asmalı Konak, İkinci Bahar ve Çemberimde Gül Oya gibi klasikleşmiş birçok diziden tanıdığımız Nihal Menzil, uzun bir aranın ardından ekranlara Camdaki Kız adlı diziyle dönüyor. Peki Nihal Menzil kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

NİHAL MENZİL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nihal Menzil 13 Aralık 1962 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 58 yaşındaki usta oyuncu babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde tamamladı. Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirildi.

Eşini bir trafik kazasında yitirmesinin ardından tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Boyu 1.78 m dir.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*Camdaki Kız - 2021

*Yol Arkadaşım - 2008

*Goncakaranfil - 2008

*Aşk Kapıyı Çalınca - 2007

*Kaybolan Yıllar - 2006

*Ezo Gelin - 2006

*Sınav - 2006

*Doktorlar - 2006

*Güz Yangını - 2005

*Gece Yürüyüşü - 2004

*Ah Be İstanbul - 2004

*Haziran Gecesi - 2004

*Çemberimde Gül Oya - 2004

*Asmalı Konak / Hayat - 2003

*Belalım Benim - 2002

*Asmalı Konak - 2002

*Vay Anam Vay - 2001

*Dikkat Bebek Var - 2000

*Evdeki Yabancı - 2000

*Deli Yürek - 2000

*Üvey Baba - 1998

*İkinci Bahar - 1998

*Ayrı Dünyalar - 1998

*Dostlar Pasajı - 1997

*Gözlerinde Son Gece - 1996

*Komşular - 1993