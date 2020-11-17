Nihal Yalçın kimdir? Netflix'in yeni dizisi 'Bir Başkadır' hakkında Twitter'dan yapılan olumlu yorumlara tepki göstererek: "Oyunculuk filan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor." dikkatleri üzerine çeken Nihal Yalçın sosyal medyada gündem oldu. Peki Nihal Yalçın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın dizileri ve filmleri...

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen 39 yaşındaki Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.



2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

NİHAL YALÇIN DİZİ VE FİLMLERİ

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2007 Şöhret Okulu

Kurtlar Vadisi Pusu

2009 Ay Lav Yu

Kış Masalı

Güldünya

Hayatın Tuzu Süheyla

Avrupa Yakası Meryem

2010 Cümbür Cemaat Aile

2012 Kurtuluş Son Durak

2012-2013 Yalan Dünya

2012 Berlin Kaplanı

2012 Yeraltı

2012 Araf

2015 Beş Kardeş

2017 Yol Ayrımı