Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya ödül gecesinde sert çıkış: "Sus mu dediniz?"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'nci festival kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. Düzenlenen gecede, ödül töreni ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sunuculuğunda gerçekleşti. Törene, Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın arasında geçen diyalog damgasını vurdu.

"SUS MU DEDİNİZ?"

Oyuncu Nihal Yalçın, ödül alması üzere konuşma yaptı ancak, Yalçın'ın konuşma süresini dolmasına rağmen sahneden inmeyince, Tamer Karadağlı'dan beklenmedik bir atak gerçekleşti. Karadağlı konuşma yapan Yalçın'a ödülünü verdi ve alkışlamaya başladı, bunun üzerine konuşmasının kesildiğini düşünen Yalçın ise sert bir tepki ile "Bu ödülü kim verdi bana? Sus mu demek istediniz" dedi.

Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Karadağlı ise "Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun, kaldırın böyle, tören konuşmanızı öyle yapın." ifadelerini kullandı.

İkili arasında geçen diyalog sosyal medyada olay oldu, Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın Twitter'da tt listesine yükseldi.