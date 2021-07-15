Nihal Yalçın'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Berker Güven'in kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Nihal Yalçın'ın sevgilisi kim? Berker Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

NİHAL YALÇIN'IN SEVGİLİSİ KİM? BERKER GÜVEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

7 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Berker Güven eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Oyunculuğa 2017 yılında rol aldığı Babam filminde adım atan Berker Güven, Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat verdi.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü alan Güven, Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

1.80 metre boyunda olan Berker Güven, 77 kilo ve Başak burcudur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2017 Babam

2017-2018 Vatanım Sensin

2019-2020 Zalim İstanbul

2020 Hoş Bi' Sohbet Kendisi

2020- Alev Alev