Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın konuşurken ödülü uzattığı için tepkilerin hedefi haline gelen Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun milli duruşu dikkat çekti.

MEHMETÇİK'İN YANINDAYDI

Tamer Karadağlı'nın Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için askeri birlikleri ziyaret ederek askerlerimizle sohbet edip çektirdiği fotoğraflar gündeme geldi.

Karadağlı, "Sınırlarımızı teröristlerden temizleyecek olan harekat için Mehmetçik'in moralinin yüksek olmasını ve her zaman yanlarında olduğunu aktaran Karadağlı büyük takdir toplamıştı. Karadağlı yaptığı açıklamada "Sanatçı olarak Mehmetçik ile yan yana olmak zorundayız. Çünkü bu vatanın her karışı bizim" şeklinde konuşmuştu.

AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığı harekata da destek veren Karadağlı, "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım. Neden yapmayayım. Çünkü ne diyoruz 'tek millet iki devlet'. Eğer öyle düşünüyorsak bunun gereklerini yerine getirelim. Değil mi?" sözlerini kullanmıştı.

ROLLERİNİ ÖZENLE SEÇİYOR

Çocuklar Duymasın dizisinde fedakar ve günün sonunda ailesinden asla vazgeçmeyen baba olan Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Karadağlı yıllar sonra yer aldığı bir başka TV projesinde de yine bir askeri canlandırdı.

Göktürk Albay karakteriyle beğenilen bir performans ortaya koyan ünlü oyuncu bu projede de göğsünde ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan bir karakteri canlandırmış oldu.