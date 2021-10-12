İçimizden Biri 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV İçimizden Biri 5. bölüm canlı izleDr. Şükrü Ersoy'dan Yunanistan ve Türkiye için kritik deprem uyarısı! Marmara'nın 30 katı olabilir!Baht Oyunu 17. bölüm final full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 17. bölüm final canlı izleCNC Cam İşleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıBobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEvlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 4. bölüm canlı izlePoliüretan Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıGalatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı canlı izle | GS TV Youtube canlı yayın izle linkiSahte banka dekontuyla kandırdılar! Eşyalarını alıp kaçtılarDöşemeci (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Döşemeci (Gemi) Maaşları ve İş İlanları
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında ödülünü uzattığı için tepki toplayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu. Kritik konularda sergilediği tavırla dikkat çeken oyuncunun o görüntülerine haberimizde yer verdik...

Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın konuşurken ödülü uzattığı için tepkilerin hedefi haline gelen Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun milli duruşu dikkat çekti.

MEHMETÇİK'İN YANINDAYDI

Tamer Karadağlı'nın Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için askeri birlikleri ziyaret ederek askerlerimizle sohbet edip çektirdiği fotoğraflar gündeme geldi.

Karadağlı, "Sınırlarımızı teröristlerden temizleyecek olan harekat için Mehmetçik'in moralinin yüksek olmasını ve her zaman yanlarında olduğunu aktaran Karadağlı büyük takdir toplamıştı. Karadağlı yaptığı açıklamada "Sanatçı olarak Mehmetçik ile yan yana olmak zorundayız. Çünkü bu vatanın her karışı bizim" şeklinde konuşmuştu.

Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığı harekata da destek veren Karadağlı, "Beni bu yaştan sonra almazlar ama alsalardı Azerbaycan için gönüllü askerlik yapardım. Neden yapmayayım. Çünkü ne diyoruz 'tek millet iki devlet'. Eğer öyle düşünüyorsak bunun gereklerini yerine getirelim. Değil mi?" sözlerini kullanmıştı.

Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

ROLLERİNİ ÖZENLE SEÇİYOR

Çocuklar Duymasın dizisinde fedakar ve günün sonunda ailesinden asla vazgeçmeyen baba olan Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Karadağlı yıllar sonra yer aldığı bir başka TV projesinde de yine bir askeri canlandırdı.

Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

Göktürk Albay karakteriyle beğenilen bir performans ortaya koyan ünlü oyuncu bu projede de göğsünde ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan bir karakteri canlandırmış oldu.

Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT