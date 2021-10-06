Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

4 ay önce hayatını birleştirdiği 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti ile sarsılan oyuncu Burak Sergen'e en büyük destek eski eşi Işıl Sergen'den gelirken Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı da basına sızdı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendiği Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

Sergen'in boşanmaya hazırlandığı Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı da basına sızdı.

ESKİ EŞİNDEN DESTEK

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen'den destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kimsenin kötü gününe sevilen biri olmadığını belirten Işıl Sergen, şu sözlere yer verdi:

"İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım.

Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak beyle boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum."

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