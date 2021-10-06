İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy hakkında çarpıcı sözler! "Daha sabırlı çıktım" dedi! Mustafa Keser'e hak verdi!Bahriye Üçok kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Bahriye Üçok neden ölmüştü?Ambulans Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambulans Sürücüsü Maaşları, ve İş İlanlarıElektronik Cihazlar Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıHayat Bilgisi'nin Pakize'sinden üzen haber! Yeğeni, Pakize Suda'nın yürek burkan son durumunu anlattı!Püsür ne demek, TDK'ya göre Püsür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıSon dakika | Hakkari Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! Terörist Özcan Yıldız MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiGalatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

Burak Sergen'in boşanmak için harekete geçtiği Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı ortaya çıkarken Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi.

Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

4 ay önce hayatını birleştirdiği 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın ihaneti ile sarsılan oyuncu Burak Sergen'e en büyük destek eski eşi Işıl Sergen'den gelirken Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı da basına sızdı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendiği Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

Sergen'in boşanmaya hazırlandığı Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı da basına sızdı.

magazin-burak-sergen-i-aldatan-nihan-unal-in-yasak-14441499-5966-m.jpg

ESKİ EŞİNDEN DESTEK

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen'den destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kimsenin kötü gününe sevilen biri olmadığını belirten Işıl Sergen, şu sözlere yer verdi:

"İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım.

Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak beyle boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum."

Nihan Ünsal'ın ihaneti belgelendi! Aldatılan Burak Sergen'e en büyük destek o isimden geldi!

{TITLE_STRIP}Aldatıldığını öğrendi! Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncusu Burak Sergen'e büyük şok

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT