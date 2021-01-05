Nihat Altınkaya, katıldığı fenomen yarışma 2012 yılının şampiyonu olmuştu. Şampiyonluğun ardından hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Nihat Altınkaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Nihat Alptuğ Altınkaya’dır, memleketi Rize’dir. İlköğretim, ota ve lise eğitimini Karabük'te tamamlamış ardından Karabük Demir Çelik lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübünde voleybol oynamıştır.

Özellikle su sporlarına ilgi duyan Nihat Altınkaya, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi da olarak çalışmıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınmış, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almıştır. Fenerbahçe Boks Kulübü'nde sporculuk yapan Nihat Altınkaya, oyuncu olmaya karar verdikten sonra da Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönem Survivor'a katılan Altınkaya, 2012 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının birincisi olmuştur.

42 yaşındaki Altınkaya, Aralık 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile dünyaevine girdi. Melek ve Ayşe iki kızı vardır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Yüksek Sosyete,

Kara Ekmek,

Karadayı,

Tozlu Yollar,

Unutulmaz,

Menekşe ile Halil,

Dudaktan Kalbe,

Kurtlar Vadisi Pusu,

Elimi Bırakma.