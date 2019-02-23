Nihat Çelik, Erciş Ziraat Odası Başkanlığına 6. kez seçildi

Van'ın Erciş Ziraat Odası Başkanlığı genel kurul seçimleri mahalle temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tek başkan adayının yarıştığı seçimi Nihat Çelik, 6. kez kazandı.

Zeylan Caddesi Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen seçime 101 mahalledeki temsilciler katıldı. Geçici divan başkanlığını Kemal Yıldız'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Daha sonra bir konuşma yapan Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat Çelik, oda olarak ilçeye yapmış oldukları hizmetleri aktardı. Amaçlarının ilçeyi tarım ve hayvancılık alanında daha da ileriye götürmek olduğunu anlatan Çelik, her zaman çiftçinin, üreticinin yanında yer alacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından seçimlere geçildi. Tek aday olarak seçime giren Nihat Çelik, delegelerin tamamının oyunu alarak 6. kez Erciş Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Nihat Çelik, Mehmet Delibaş, Sıddık Çiftci, Mehmet Güze, Abdülcebbar Şahin, Barış Çelik, Fadli Türkmen seçildi.

Seçimi yeniden kazanan Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat Çelik, delegelere hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında, 1999 yılından beri Erciş Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, zaman zaman rakipli seçimlerin gerçekleştiğini, ancak bugün ise rakipsiz olarak mahalle temsilcilerinin önüne yüzünün akıyla çıktığını söyledi. Bugün gerçekleşen genel kurul seçiminde geçmişte yapmış olduğu hizmetlere çiftçinin, üreticinin de canlı şahidi olduğunu belirten Çelik, "Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vicdan rahatlığı içinde yüzümüzün akıyla bugün de sizlerin karşısına çıktık. Geçmişten bugüne kadar bana vermiş olduğunuz helal oylarınızla boynuma bir vebal yüklediniz. Ekibim ile birlikte dün olduğu gibi bundan sonra da Allah ömür verdiği müddetçe sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte de, birlik beraberlik kardeşlik hukuku içerisinde hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elbirliği ile ilçemizin cefakar üreticisine hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin büyümesini, gelişmesini istemeyen bir takım şer güçler vardır. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, çok üreterek bu problemi aşacağız. Bizler birlikte Türkiye'yiz. Hiçbir zaman güveninizi boşa çıkartmadım, çıkartmayacağım da. Odamızın kuruluşundan bu yana ebediyete göç eden başkan ve üyelerimizi bir kez daha rahmetle anarken, bu vesileyle şahsımı tekrardan bu göreve layık gördüğünüz için siz mahalle temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Şunu iyi bilmelisiniz ki, kazanan şahsım değil Erciş'in çiftçisi, üreticisi ve sizler olmuşsunuzdur. Bu yüzden ben sizleri tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle buraya kadar gelen genel kurul delegelerimizin ziraat odasına sahip çıkmaları ve bu konuda katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür eder, en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA