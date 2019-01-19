Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, Tekirdağ'da gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısına katıldı.

Şanlıurfa'yı tarih turizminin odağı haline getirmek için yaptığı projelerle takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, başkanlığını yaptığı ve Tekirdağ'da gerçekleşen Tarihi Kentler Birliğinin Bölge Toplantısı'na katılarak şehrin kültürel değerleri ile ilgili alınan kararları anlattı.

Tarihi Kentler Birliği üyeleri ile Tekirdağ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde incelemede bulunan Başkan Çiftçi kapanış konuşmasında,"Uzmanların katılımıyla gerçekleşen güzel bir panel oldu. Bize bölgesel yönetim açısından Trakya'mıza bakış noktasında Tekirdağ'ın restorasyon, koruma ve geleceğe taşıma noktasından çok önemli konuları konuştuk. Farkındalık önemli bir kavram. Bizde mevcut olan değerlerimizi daha iyi fark ettik " diye konuştu.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Nihat Başkan Çiftçi, "Tarihi Kentler Birliği olarak bölge toplantılarımızı Türkiye'nin tüm şehirlerine dağıtmayı uygun görüyoruz. Tekirdağ Trakya'mızın güzel illerinden bir tanesidir. Bizde Tekirdağ'da olduğumuz için çok mutluyuz. Şuanda 460 tane Tarihi Kentler Birliği'ne üyemiz var. Kuruluş amacımız Anadolu birçok medeniyetin yaşandığı, tarihi şehirlerdeki kültürel varlıklarımızı ve yapılarımızı geleceğe taşıyabilmek için "Yerel Anlamda Neler Yapabiliriz?" maksadıyla kurulmuş ve 2000 yılından beri faaliyet yürütüyor" dedi.

"Şehrin sahibi yerel yönetimlerdir"

Uzman personellerle çalıştıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Danışman kurulları ile birlikte özellikle belediyelerimize tarihi yapıların, rölöve, restorasyon, yapım ve ayağa kaldırılması, bunların fonksiyonlandırılması, yeniden hayat bulması anlamında belediyelerimizi yetiştirdik. Personellerimize teknik eğitimler verildi. Şehirlere kimlik veren tarihi yapıların her şehirde artık ayakta olduğunu, o şehrin kültürüne katkıda bulunduğunu hep birlikte görmekteyiz. Ecdadın bize miras olarak bırakmış olduğu bu yapılardır. Bu yapıların geçmişi, ruhu ve yaşanmışlığı var. Tarihin getirmiş olduğu bu birikimi sahiplenmek, korumak, geleceğe taşımakta güzel bir olay. Tarihi Kentler Birliği bunu başardı. Yerel yönetimler şehirlerdeki bu yapılara sahip çıkmak zorunda. Merkezi anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün önemli çalışmaları var. Şehrin sahibi yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler sahip çıktığı zaman bu yapılar daha güzel ve fonksiyonel oluyor. Şehirlerimize kimlik veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA