Son olarak Al Sana Haber programında yaptığı yorumlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Nihat Doğan evlilik haberiyle gündeme bomba gibi düştü. Hayranıyla evlendiği öğrenilen Nihat Doğan'ın eşi merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Nihat Doğan evlendi mi, eşi eşi kim? Arzu Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?' sorularının yanıtına yer verdik...

NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, EŞİ KİM? ARZU DOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları öğrenilen çift, Hürriyet'te yer alan habere göre aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Hayranıyla hayatını birleştiren Nihat Doğan’ın eşinin Arzu isminde İranlı olduğu öğrenildi. Ayrıca Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olduğu da gelen bilgiler arasında.

