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Nihat Doğan otel odasında fuhuş skandalı yaşadığı İzzet Yıldızhan'a destek çıkmadı! "Adamın 10 tane karısı var"

Al Sana Haber programında İzzet Yıldızhan'ın "Külotla da çıkmasınlar" sözü konuşulurken Nihat Doğan'ın Bunu söyleyecek kişi İzzet değil. Adamın 10 tane karısı var" demesi dikkat çekti.

Nihat Doğan otel odasında fuhuş skandalı yaşadığı İzzet Yıldızhan'a destek çıkmadı! "Adamın 10 tane karısı var"

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin sahnede tercih ettiği kıyafetleri eleştirenlerden biri de İzzet Yıldızhan oldu. Şarkılarının yanı sıra bir kadına attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelen İzzet Yıldızhan'ın kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında konuşması Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında eleştirildi.

Nihat Doğan; “Bunu söyleyecek kişi İzzet değil. Adamın 10 tane karısı 20 tane çocuğu var." yorumunda bulundu.

Nihat Doğan otel odasında fuhuş skandalı yaşadığı İzzet Yıldızhan'a destek çıkmadı! Adamın 10 tane karısı var

SEYHAN SOYLU VE NİHAT DOĞAN GERİLDİ

Nihat Doğan'dan da destek gelmeyince Seyhan Soylu  “Sen bunlara laf söylüyorsun ama aralarında en zamparası da sensin. İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin?”  dedi.

Nihat Doğan otel odasında fuhuş skandalı yaşadığı İzzet Yıldızhan'a destek çıkmadı! Adamın 10 tane karısı var

Nihat Doğan ise “Benim hiç öyle bir basılma olayım yok. Açılan bir davam veya mahkemem de yok. Konu ben olunca nedense oklar bana dönüyor ama bu konuyu açtığın için de seni kınıyorum. Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım. Şimdi AK Parti var diye muhafazakarı oynama. Eşarbı takıp Eyüp Sultan’ a gidiyorsun. Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski ablalar melek oldu.” diyerek Seyhan Soylu'yu tehdit etti.

Nihat Doğan otel odasında fuhuş skandalı yaşadığı İzzet Yıldızhan'a destek çıkmadı! Adamın 10 tane karısı var

Bunun üzerine Seyhan Soylu; “Ben asla inkar etmedim ki bunları. Hep anlattım. Ama 20 senedir muhafazakar bir hayat sürüyorum.” dedi.

Nihat Doğan otel odasında fuhuş skandalı yaşadığı İzzet Yıldızhan'a destek çıkmadı! Adamın 10 tane karısı var

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
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