Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığı iddia edilen Serpil Çakmaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Seyhan Soylu Flash TV'de ekrana gelen Al Sana Haber programında "Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı" iddiasını öne sürdü. Birçok kişi bu iddiadan sonra Serpil Çakmaklı ismini araştırmaya başladı. Peki, Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığı iddia edilen Serpil Çakmaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Serpil Çakmaklı'nın ismi en son Nihat Doğan ile gündeme geldi. Magazin programında atılan iddia üzerine birçok kişi Serpil Çakmaklı hakkında fikir sahibi olmak istiyor ve kendisi hakkında araştırma yapıyor. Bu bağlamda, Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığı iddia edilen Serpil Çakmaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde yer alıyor...
SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?
Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. 59 yaşındaki ünlü oyuncu sonradan mahkeme kararıyla ismini Serpil Çakmaklı olarak değiştirmiştir. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapmıştır. Birçok filmde oynayan Çakmaklı, şarkıcılık da yapmıştır. Erkekçe dergisine erotik pozlar vermiştir.
Tv için çevirdiği bir reklam filminden sonra sinemadan teklif geldi. Serpil Çakmaklı’nın ilk oynadığı film 1980 yılında çekilen Orhan Kemal’in eseri Devlet Kuşu’dur. Bu ilk filminde Kemal Sunal’la başrol oynayarak, figürasyonla başlayan bir çok kişinin aksine, sinemaya başrol oyuncusu olarak adım atmanın ağırlığını da hissettirmiştir.
1980 yılından bugüne, birçok filmde rol aldı. 1980 yılında "Alçaktan Uçan Güvercin" adlı TV dizisinde oynadı. Bu film ile tanındı. 2000 yılında "İçimizden Birileri" adlı TV filminde ufak bir rol aldı.
Serpil Çakmaklı, Oyuncu - Model - Cast - Organizasyon - Menajerlik - Prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.
Evlilikleri :
1.evliliği: Serpil Çakmaklı ilk evliliğini 16 yaşındayken 1978 yılında manken Mert Çakmaklı ile yaptı. 6 ay evli kaldı boşandı.
2.evliliği: işadamı Can Apa ile 1990 yılında evlendi. İkinci evliliğinden de 2 yılda boşandı.
3.evliliği: Serpil Çakmaklı Aralık 1993'te Oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. 1,5 sene sonra 1995 te boşandı. Merve adında bir kızı var.
SERPİL ÇAKMAKLI'NIN MÜZİK VE SİNEMA KARİYERİ
Albümleri :
1990 - Üzülmedimki & Neşesi Bilir
1991 - İkimizde Seviyoruz
2000 - Bir Seni Tanırım
2009 - Yana Yana
Filmleri :
2003 - Çığlığın Dağlarda Yükselir
1997 - Hatıralar / Her Şey Sizin İçin
1996 - Drejan - Şilan
1993 - Çok Özel İlişkiler
1993 - Gecem Ve Gündüzüm
1993 - Al Dudaklım
1990 - Aşkın Kesişme Noktası
1990 - Bir İçim Su
1990 - Çılgın Aşıklar
1989 - Şahane Evlilik
1989 - Şöhret Tutkusu
1988 - Sevgili Bayan
1988 - Ateş Gibi
1988 - Gazeteci Kız
1988 - Sen Ve Ben
1988 - Dört Köşe Dünya
1988 - Sevince
1987 - Patroniçe II
1987 - Patroniçe I
1987 - Vurgun - Aysel
1987 - Pusu
1987 - Alnımdaki Bıçak Yarası - Zehra
1987 - İşte Kadın - Gül
1987 - Deniz
1987 - Sevgiye Hasret
1987 - Papatya - Papatya
1986 - Prenses - Nevres
1986 - Sıcak Geceler - Selma
1986 - Güzelim
1986 - Allı Dudaklım
1986 - Değişim
1986 - Kafesteki Kadın
1985 - 14 Numara - Yaprak
1985 - Bu İkiliye Dikkat
1985 - Kan - Besra
1985 - Yılanların Öcü - Fatmaca
1985 - Şöhretin Sonu (B.Ersoy)
1984 - Yaşadıkça
1983 - Yaktı Beni
1983 - Yıkılan Gurur
1982 - Beni Unutma
1982 - Çayda Çıra
1982 - Günaha Girme
1982 - Tomruk - Gülçiçek
1982 - Bir Pazar Günü - Kader
1982 - Yürek Yarası - Zeynep
1981 - Mutlu Ol Yeter - Leyla
1981 - Sevdalım
1981 - Yaşamak Bu Değil - Emine
1981 - Şaka Yapma
1981 - Acı Gerçekler
1981 - İtirazım Var
1981 - Yüz Karası / Şöhretin Sonu - Aslı
1980 - Alçaktan Uçan Güvercin / Dizi
1980 - Huzurum Kalmadı
1980 - Devlet Kuşu - Hülya