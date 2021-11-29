Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Serpil Çakmaklı'nın ismi en son Nihat Doğan ile gündeme geldi. Magazin programında atılan iddia üzerine birçok kişi Serpil Çakmaklı hakkında fikir sahibi olmak istiyor ve kendisi hakkında araştırma yapıyor. Bu bağlamda, Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığı iddia edilen Serpil Çakmaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde yer alıyor...

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. 59 yaşındaki ünlü oyuncu sonradan mahkeme kararıyla ismini Serpil Çakmaklı olarak değiştirmiştir. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapmıştır. Birçok filmde oynayan Çakmaklı, şarkıcılık da yapmıştır. Erkekçe dergisine erotik pozlar vermiştir.



Tv için çevirdiği bir reklam filminden sonra sinemadan teklif geldi. Serpil Çakmaklı’nın ilk oynadığı film 1980 yılında çekilen Orhan Kemal’in eseri Devlet Kuşu’dur. Bu ilk filminde Kemal Sunal’la başrol oynayarak, figürasyonla başlayan bir çok kişinin aksine, sinemaya başrol oyuncusu olarak adım atmanın ağırlığını da hissettirmiştir.

1980 yılından bugüne, birçok filmde rol aldı. 1980 yılında "Alçaktan Uçan Güvercin" adlı TV dizisinde oynadı. Bu film ile tanındı. 2000 yılında "İçimizden Birileri" adlı TV filminde ufak bir rol aldı.

Serpil Çakmaklı, Oyuncu - Model - Cast - Organizasyon - Menajerlik - Prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.

Evlilikleri :

1.evliliği: Serpil Çakmaklı ilk evliliğini 16 yaşındayken 1978 yılında manken Mert Çakmaklı ile yaptı. 6 ay evli kaldı boşandı.

2.evliliği: işadamı Can Apa ile 1990 yılında evlendi. İkinci evliliğinden de 2 yılda boşandı.

3.evliliği: Serpil Çakmaklı Aralık 1993'te Oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. 1,5 sene sonra 1995 te boşandı. Merve adında bir kızı var.

SERPİL ÇAKMAKLI'NIN MÜZİK VE SİNEMA KARİYERİ

Albümleri :

1990 - Üzülmedimki & Neşesi Bilir

1991 - İkimizde Seviyoruz

2000 - Bir Seni Tanırım

2009 - Yana Yana

Filmleri :

2003 - Çığlığın Dağlarda Yükselir

1997 - Hatıralar / Her Şey Sizin İçin

1996 - Drejan - Şilan

1993 - Çok Özel İlişkiler

1993 - Gecem Ve Gündüzüm

1993 - Al Dudaklım

1990 - Aşkın Kesişme Noktası

1990 - Bir İçim Su

1990 - Çılgın Aşıklar

1989 - Şahane Evlilik

1989 - Şöhret Tutkusu

1988 - Sevgili Bayan

1988 - Ateş Gibi

1988 - Gazeteci Kız

1988 - Sen Ve Ben

1988 - Dört Köşe Dünya

1988 - Sevince

1987 - Patroniçe II

1987 - Patroniçe I

1987 - Vurgun - Aysel

1987 - Pusu

1987 - Alnımdaki Bıçak Yarası - Zehra

1987 - İşte Kadın - Gül

1987 - Deniz

1987 - Sevgiye Hasret

1987 - Papatya - Papatya

1986 - Prenses - Nevres

1986 - Sıcak Geceler - Selma

1986 - Güzelim

1986 - Allı Dudaklım

1986 - Değişim

1986 - Kafesteki Kadın

1985 - 14 Numara - Yaprak

1985 - Bu İkiliye Dikkat

1985 - Kan - Besra

1985 - Yılanların Öcü - Fatmaca

1985 - Şöhretin Sonu (B.Ersoy)

1984 - Yaşadıkça

1983 - Yaktı Beni

1983 - Yıkılan Gurur

1982 - Beni Unutma

1982 - Çayda Çıra

1982 - Günaha Girme

1982 - Tomruk - Gülçiçek

1982 - Bir Pazar Günü - Kader

1982 - Yürek Yarası - Zeynep

1981 - Mutlu Ol Yeter - Leyla

1981 - Sevdalım

1981 - Yaşamak Bu Değil - Emine

1981 - Şaka Yapma

1981 - Acı Gerçekler

1981 - İtirazım Var

1981 - Yüz Karası / Şöhretin Sonu - Aslı

1980 - Alçaktan Uçan Güvercin / Dizi

1980 - Huzurum Kalmadı

1980 - Devlet Kuşu - Hülya