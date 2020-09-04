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Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

Şarkıcı Nihat Doğan yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Doğan gönlünü Portekizli tescilli güzel Tessy Ramos'a kaptırdı. Ünlü şarkıcının evine taşınan Ramos'un mesleğine İstanbul’da devam edeceği iddia edildi.

Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan uzun süren yalnızlığına son verdi. Geçtiğimz akşam bir mekanda görüntülen Doğan'ın yanında yeni sevgilisi Portekizli manken Tessy Ramos'da vardı.

Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da hayatının aşkını bulunca buraya taşınma kararı aldı.

Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

Asıl mesleği öğretmenlik olan Ramos, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar verdi.

Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

TESSY RAMOS KİMDİR?

23 yaşındaki Tessy Ramos Correia 2015 yılına kadar Lüksenburg’da öğretmenlik yapmış ancak ani bir kararla mankenlik mesleğine yönelmiş.  

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Lüksenburg’da düzenlenen topmodel yarışmasında ikinci olan Ramos, Bulgaristan’ da düzenlenen Lady Univercıty yarışmasında yine ikincilik elde etmiş.

Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

7 dil bilen Tessy Ramos 2016 yılında bir organizasyon için Kıbrıs’a gelmiş ve Portekiz’e geri dönmemiş.

Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli güzel Tessy Ramos

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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