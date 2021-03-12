Sosyal medyada, Nihat Hatipoğlu'nun Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde, üniversitedeki 4 fakültenin dekanlığını yaptığı iddia edildi. Peki Nihat Hatipoğlu dekan mı? | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde dekan mı? | Nihat Hatipoğlu nerenin rektörü? İşte ayrıntılar...

NİHAT HATİPOĞLU DEKAN MI?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine açıklama yayımladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddialarıngerçeği yansıtmadığı belirtildi.

NİHAT HATİPOĞLU İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DEKAN MI?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kaynaklar, bu sefer de 'Tek kişilik üniversite', 'Hatipoğlu Tıp Fakültesine Dekan oldu' gibi uydurma ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İddia edilen habere göre, GİBTÜ 'de Rektör Hatipoğlu dört fakülteye vekalet ediyor, diğer iki Dekanımız ise ikişer fakülteye vekalet ediyor. Bu nasıl olabilir? Haberin tezyifat dolu başlığı değil de içeriği okunduğunda ne kadar absürt ve çelişkilerle dolu bir haber olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Zira haberi hazırlayanlar kamuoyu nasılsa haberin tümünü okumaz mantığı ile hareket ederek haberin içeriğinden bağımsız yalan ve algıya yönelik başlık kullanarak Üniversitemizi yıpratmaya çalışmaktadırlar"

NİHAT HATİPOĞLU NERENİN REKTÖRÜ?

Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörüdür.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Akademisyen ve ilâhiyatçı Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde rektör olarak görev almaktadır.

Nihat Hatipoğlu hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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