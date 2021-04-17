Nihat Hatipoğlu hayrete düştü! ''Astral seyahatle Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu?''

ATV'de dün yayınlanan ''Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar'' programı yine gündemde çok konuşulacak bir soruyla ekranlara geldi. Muş'tan yayına bağlanan Zeynep Ebrar Yıldız isimli bir gencin sorduğu soru, Nihat Hatipoğlu da dahil herkesi şaşırtırken o anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi.

Her sene Ramazan ayında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dün yayınladığı programında yine ilginç bir soruyla karşı karşıya kaldı. ''Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar'' programına Zoom aracılığıyla Muş'tan katılan Zeynep Ebrar Yıldız isimli bir gencin sorusu gündeme bomba gibi düştü.

ASTRAL SEYAHATLE KABE'YE GİDERSEK HACCIMIZ KABUL OLUR MU?

Gencin Hatipoğlu'na ''Malum pandemi sürecindeyiz. Astral seyahatle Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu?' sorusu karşılığında kısa süre şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, 'Dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Astral seyahat denemeleri çok doğru denemeler değildir.' şeklinde cevap verdi.

İşte o video;

ASTRAL SEYAHAT NEDİR, NE DEMEK?

Ruhun bedeninizden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta taşınmasına astral seyahat denir. Ruhsal bir seyahat olan astral seyahat, bedeni ve fiziki olarak yapılabilecek bir seyahat değildir. Kısaca varlığın vücuttan ayrılarak dolaşması durumu olarak tanımlanan astral seyahat, ülkeler arası hatta gezegenler arası yolculuk yapıldığına inanılır.