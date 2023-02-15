Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Nihat Hatipoğlu da ekran karşısına çıkacak. Peki Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı..

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NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR? NİHAT HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975 yılında ise Uşak İmam Hatip Lisesini ve Uşak Lisesini bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimini tamamladı. Aynı fakültede, Hadis Ana Bilim dalında ''Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı, 2000 yılında da doçent oldu. 2012 yılında ise profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

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Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca, Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına hâlen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programını sundu. 2005-2010 yılları arasında, Ramazan ayı süresince Star TV'de iftar ve sahur programlarını sundu. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Hâlen ATV kanalında haftalık programları devam etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında konferanslar vermektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayımlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atandı.

NİHAT HATİPOĞLU EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'dur. Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Mehmet Fatih Hatipoğlu adında iki oğlu vardır.