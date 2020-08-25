Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? sorusu bugün gündemde bomba etkisi yarattı. İddiaları önce yalanlayan Hatipoğlu'nun asistanı yapılan ikinci testin pozitif çıktığını duyurdu. Hatipoğlu'nun son durumu ile ilgili açıklama yapan asistanı: "Hocam maalesef koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam ediyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.

"DURUMU ŞİMDİLİK STABİL"

Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun rahatsızlığı ile ilgili haberlerin duyulması sonrasında sosyal medyada on binden fazla paylaşım yapıldı. #NihatHatipoğlu etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Nihat Hatipoğlu kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun." ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) August 25, 2020

İLK KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Ünlü ilahiyatçının asistanı dün çıkan söylentiler üzerine yaptığı ilk açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." demişti.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Hatipoğlu Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokul öğrenimini tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazandı. 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda haftalık yayınlarına devam etti. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star TV'dede Dosta Doğru programı sundu ve 2006 yılında Star TV'de iftar ve sahur programlarını hazırlayıp sundu. 2011 yılında ATV'de başlayan programları ile televizyonlarda yer almaya devam etti. Yurt içi ve yurt dışında seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu ile Emel Hatipoğlu çiftinin Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu isminde üç çocuğu vardır.