Nihat Hatipoğlu Hasta mı? Son Dakika Açıklaması

Son 24 saat içerisinde hakkında bir çok söylenti dolaşan ve az önce twitter hesabından da yaptığı açıklamaya göre sağlık durumu düzelen ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu hakkında merak edilenleri bu yazımızda sizler için paylaşacağız. 25 Ağustos 2020 Salı Günü güncel olarak sizlere ulaştırabileceğimiz bilgiler aşağıdadır.

Nihat Hatipoğlu Hastamı?

Dün Nihat Hatipoğlu'nun hesabından yapılan Paylaşımdan sonra Hastanede tedavi gördüğü haberleri dolaşan ve yine bugün kendi twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz Nihat Hatipoğlu Evinde Tedavi gördüğünü paylaştı.

Nihat Hatipoğlu Corona mı oldu?

Bugün twitter hesabından yapmış olduğu paylaşıma göre Kendisine Coronavirüs Tanısı konulduğu ve evinde tedavi olduğu paylaşılmıştır. Paylaşımın ise ekran görüntüsü aşağıda olup ilgili paylaşıma bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bölgegündem Ailesi olarak Sevgili Nihat Hatipoğlu Hocamıza şifalar diliyoruz ve en yakın sürede kendisi hakkında güzel haberleri sizlerle paylaşmak ümidiyle.