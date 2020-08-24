Nihat Hatipoğlu'na Kovid-19 şüphesi!

Televizyon ekranlarının sevilen ilahiyatçılarından biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarından henüz kesin bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Hatipoğlu Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokul öğrenimini tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazandı. 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda haftalık yayınlarına devam etti. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star TV'dede Dosta Doğru programı sundu ve 2006 yılında Star TV'de iftar ve sahur programlarını hazırlayıp sundu. 2011 yılında ATV'de başlayan programları ile televizyonlarda yer almaya devam etti. Yurt içi ve yurt dışında seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu ile Emel Hatipoğlu çiftinin Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu isminde üç çocuğu vardır.