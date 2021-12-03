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Nihat Kök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ne? Batman'ın yeni il müftüsü Nihat Kök Biyografisi

Cumhurbaşkanı Atama Kararıyla Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök'ün kim olduğu, hayatı ve eğitim durumu insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Nihat Kök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ne? İşte, Batman'ın yeni il müftüsü Nihat Kök Biyografisi...

Nihat Kök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ne? Batman'ın yeni il müftüsü Nihat Kök Biyografisi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık olan Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök'ün hayatı ve kim olduğu insanlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Daha önce ilçe müftülüğü yapan Nihat Kök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ne? İşte, Batman'ın yeni il müftüsü Nihat Kök Biyografisi...

Nihat Kök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ne? Batman'ın yeni il müftüsü Nihat Kök Biyografisi

NİHAT KÖK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EĞİTİM DURUMU NE? BATMAN'IN YENİ İL MÜFTÜSÜ NİHAT KÖK BİYOGRAFİSİ

Nihat Kök 1969 yılında Ordu Korgan Aşağı Kozpınar köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini doğduğu ve büyüdüğü köyün okulunda aldı. 1989 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesinde öğrenimini tamamlarken, lisans eğitimini ise 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak tamamladı.

1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmaya başladı. Sivas Gürün, Bursa Osmangazi’ de Kur’an Kursu Öğreticiliği, Kars Kağızman’da Vaizlik, Şanlıurfa Suruç, Kütahya Çavdarhisar İlçe Müftülüğü, Kütahya ve Bolu İl Müftü Yardımcılığı, Ankara Etimesgut İlçe Müftülüğü ve Çankaya İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. 2003 yılında Trabzon Akçaabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezini bitirdi. Müftü Kök, şuan evli ve üç çocuk sahibidir.

Nihat Kök, 3 Aralık 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Batman İl Müftülüğü'ne atandı.

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