Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet'e konuştu. Türkiye'de futbol gündeminin son dönemdeki en önemli maddesini değerlendiren Özdemir, "Hükmen yenilgi kararı alabiliriz." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği toplantısında gündeme gelen 'hükmen yenilgi' konusu, kulüpler tarafından değerlendirilecek ve önümüzdeki hafta bir karar alınacak. İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları...

"BU KONUYU BEN TARTIŞMAYA AÇTIM"

Hürriyet Gazetesi'ne verdiği açıklamalarda "Bu konuyu tartışmaya ben açtım." diyen Özdemir, "Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19'dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim. Ve başkanlarımıza da, “Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz” dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim. Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak." dedi.

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ KALMIYOR, HÜKMEN YENİLGİ DIŞINDA"

Futbol gündeminde oldukça tartışma yaratan hükmen yenilgi konusunu "Kulüpler Birliği'ne sunduk." diye açıklayan Nihat Özdemir, "Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. “Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında. Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs'ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var." diye konuştu.

Testlerin tek merkezden yapılması gündemde diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“O konuyu da çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı mı olur, Acıbadem ya da Medipol gibi hastaneler mi olur bilmiyorum. Ama tek merkezden testlerin yapılması da gündemimizde.”