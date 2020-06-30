Nihat Özdemir: İnsanın olduğu yerde hata vardır

Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa liglerini örnek göstererek, hakemlerin kötü niyetli olmadıklarını belirtti.

Süper Lig'in son haftalarına girilmişken hakem kararları da her hafta daha fazla konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Avrupa futboluna bakın; İngiltere, İspanya veya İtalya gibi ülkelerde de hakem hataları yaşanmıyor mu, yaşanıyor. Belki klasik olacak ama, insanın olduğu yerde hata vardır." şeklinde konuştu.

HAKEMLERİMİZİN KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM

Her iş alanında hataların olduğunu belirten Nihat Özdemir, "Her iş alanında hatalar vardır. Teknik adamı da, futbolcusu da hata yapmıyor mu, elbette yapıyor. Kaldı ki olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Kötü niyet var mı, ben ona bakarım. Hakemlerimizin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. VAR'ın hakemlerimize katkısı elbette var. Hataları asgariye indiriyor." ifadelerini kullandı.