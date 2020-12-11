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  3. Nihat Özdemir taburcu edildi

Nihat Özdemir taburcu edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in pozitif olan Kovid-19 testi, negatife döndü. Özdemir, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Nihat Özdemir taburcu edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı. Hastanede tedavi altında olan Özdemir, testinin negatif çıkmasıyla birlikte taburcu edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. 

İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. 

Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Türkiye Futbol Federasyonu"

Onur Çelik
Spor Editörü


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