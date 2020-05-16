Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada her şey iyiye giderse maçların temmuzda seyircili de oynanabileceğini kamuoyuyla paylaştı.
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16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:35
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