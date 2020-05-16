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  3. Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!

Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada her şey iyiye giderse maçların temmuzda seyircili de oynanabileceğini kamuoyuyla paylaştı.

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16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:35

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