Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada her şey iyiye giderse maçların temmuzda seyircili de oynanabileceğini kamuoyuyla paylaştı.