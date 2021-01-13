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Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Mayıs ayında maçları seyircili oynatmayı umduklarını belirtti.

Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor-Antalyaspor maçını tribünde izlemek amacıyla Bursa'da bulunan Nihat Özdemir, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, Mayıs ayından itibaren maçların seyircili oynanmasını arzu ettiklerini ifade etti. 

Nihat Özdemir, pandeminin dünyayı fazlasıyla etkilediğini ifade ederek, ''Yalnız Türkiye'de değil dünyada da tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanıyor. Bu tarz maçların güzel olduğu savunulamaz. Seyirci, maçların en büyük öznesidir. Bu dönemde seyircili oynama mümkün görünmüyor. Gıda sektöründe müşteri kabul edilmezken stadyumlara da şu an için seyirci almamız mümkün değil. Ama yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada gördük ki ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetiyor ve iyiye gidiyor. Hafta içinde de aşı uygulamaları ülkemizde başlanacak, neticelerini hızla alacağız. Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs  ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz. Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali var. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağız. Bizim hedefimiz yalnız Türkiye'mizde değil, Avrupa'da da maçların seyircili oynanmasıdır'' şeklinde konuştu. 

Ziyaretlerin ardından Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor müsabakasını izledi.

     

Onur Çelik
Spor Editörü


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