Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu belli olduktan sonra gözler artık yeni sezona çevrildi. Koronavirüsün gölgesinde bitecek olan 2019-20 sezonunun ardından yeni sezonda maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı merak konusu. TRT Spor'a konuk olan Nihat Özdemir, "Hedefimiz yeni sezonda maçları en azından düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır." dedi.

"ANA HEDEFİMİZ SEYİRCİLİ OYNATABİLMEKTİR''

Yeni sezonun seyircili oynanacağını ifade eden Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

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